Здание ФСБ в КЧР подверглось атаке несколько раз за день

До взрыва бомбы, в котором пострадали шесть человек, у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошло еще одно ЧП.

До взрыва бомбы, в котором пострадали шесть человек, у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии произошло еще одно ЧП.

По данным РЕН ТВ, около 7 утра мужчина оставил на территории отделения пакет с маломощным взрывным устройством. При его взрыве никто не пострадал.

Спустя несколько часов у здания ФСБ на Базанной улице прогремел второй взрыв.

По предварительным данным, преступник ворвался во двор отделения на автомобиле. Затем он подбежал к сотрудникам ФСБ и привел взрывное устройство в действие. В результате инцидента травмы получили пятеро сотрудников правоохранительных органов и случайный прохожий.