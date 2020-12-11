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14:17   11 Декабря 2020
Политика

Сенатор прокомментировал вбросы о "вреде" российской вакцины от COVID-19

Сенатор прокомментировал вбросы о "вреде" российской вакцины от COVID-19

Информационные вбросы о российском препарате "Спутник V" является примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил член Совфеда РФ Владимир Круглый в беседе с журналистами.

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ранее сообщил о кампании против отечественной вакцины, которая финансируется из-за рубежа. По мнению Круглого, предоставление реальных сведений об эффективности "Спутника V" поможет разрешить ситуацию.

Сенатор обратил внимание на сообщения о якобы принудительной вакцинации граждан. Он выразил недоумение из-за агитации населения против применения препарата, пишет РИА Новости.

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#совфед #вакцина #Владимир Круглый

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