14:17 11 Декабря 2020Политика
Сенатор прокомментировал вбросы о "вреде" российской вакцины от COVID-19
Информационные вбросы о российском препарате "Спутник V" является примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил член Совфеда РФ Владимир Круглый в беседе с журналистами.
Информационные вбросы о российском препарате "Спутник V" является примером недобросовестной конкуренции. Об этом заявил член Совфеда РФ Владимир Круглый в беседе с журналистами.
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков ранее сообщил о кампании против отечественной вакцины, которая финансируется из-за рубежа. По мнению Круглого, предоставление реальных сведений об эффективности "Спутника V" поможет разрешить ситуацию.
Сенатор обратил внимание на сообщения о якобы принудительной вакцинации граждан. Он выразил недоумение из-за агитации населения против применения препарата, пишет РИА Новости.