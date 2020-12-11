Мишустин: необходимо обеспечить массовую вакцинацию россиян в праздники

Россиянам необходимо предоставить все возможности для массовой вакцинации от коронавирусной инфекции во время новогодних праздников.

Россиянам необходимо предоставить все возможности для массовой вакцинации от коронавирусной инфекции во время новогодних праздников.

С таким заявлением обратился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

"Призываю дать россиянам возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в период новогодних праздников - с 1 по 10 января", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что по всей стране вовсю открываются пункты для вакцинации. Их число увеличивается с каждым днем.