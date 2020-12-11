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14:17   11 Декабря 2020
Общество

Мишустин: необходимо обеспечить массовую вакцинацию россиян в праздники

Мишустин: необходимо обеспечить массовую вакцинацию россиян в праздники

Россиянам необходимо предоставить все возможности для массовой вакцинации от коронавирусной инфекции во время новогодних праздников.

С таким заявлением обратился председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с производителями вакцин "ЭпиВакКорона" и "Спутник V".

"Призываю дать россиянам возможность пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в период новогодних праздников - с 1 по 10 января", — заявил он.

При этом он подчеркнул, что по всей стране вовсю открываются пункты для вакцинации. Их число увеличивается с каждым днем.

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#вакцинация #новый год #мишустин #коронавирус #COVID-19

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