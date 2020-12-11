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14:16   11 Декабря 2020
Политика

Преследование за распространение общедоступных данных осудили в Кремле

Преследование за распространение общедоступных данных осудили в Кремле

Президент России Владимир Путин считает, что уголовная ответственность за распространение данных из открытых источников недопустима.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент, это его точка зрения — убежденная точка зрения — и он о ней сказал", — сказал пресс-секретарь.

Журналистка Екатерина Винокурова недавно заявила, что понятие "госизмена" необходимо дорабатывать. Под такую статью попадает информация, которую можно найти в открытых источниках.

Российский лидер также предложил расширить сферу действий соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров.

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#россия #путин #данные

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