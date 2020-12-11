Преследование за распространение общедоступных данных осудили в Кремле

Президент России Владимир Путин считает, что уголовная ответственность за распространение данных из открытых источников недопустима.

Президент России Владимир Путин считает, что уголовная ответственность за распространение данных из открытых источников недопустима.

Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент, это его точка зрения — убежденная точка зрения — и он о ней сказал", — сказал пресс-секретарь.

Журналистка Екатерина Винокурова недавно заявила, что понятие "госизмена" необходимо дорабатывать. Под такую статью попадает информация, которую можно найти в открытых источниках.

Российский лидер также предложил расширить сферу действий соглашения стран ЕАЭС о маркировке товаров.