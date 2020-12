Дипломатия Трампа. Как президент США лоббирует интересы Израиля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко нормализовали дипломатические отношения.

Марокко и Израиль нормализовали дипломатические отношения. В свою очередь США, будучи посредником в конфликте, признали суверенитет Марокко над спорной территорией Западной Сахары. Об этом в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

По словам главы Белого дома, такое событие стало серьезным прорывом в борьбе за достижение мира на Ближнем Востоке. Впрочем, оно не было бы возможным без признания права Марокко на Западную Сахару, констатировал Трамп.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!