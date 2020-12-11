Дипломатия Трампа. Как президент США лоббирует интересы Израиля

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко нормализовали дипломатические отношения.

Марокко и Израиль нормализовали дипломатические отношения. В свою очередь США, будучи посредником в конфликте, признали суверенитет Марокко над спорной территорией Западной Сахары. Об этом в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Очередной исторический прорыв сегодня! Два наших больших друга — Израиль и Королевство Марокко — договорились о полномасштабных дипломатических отношениях», — написал Трамп.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

По словам главы Белого дома, такое событие стало серьезным прорывом в борьбе за достижение мира на Ближнем Востоке. Впрочем, оно не было бы возможным без признания права Марокко на Западную Сахару, констатировал Трамп.

«Серьезное, убедительное и реалистичное предложение Марокко об автономии — единственная основа для справедливого и прочного решения для мира и процветания», — добавил политик.

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco's serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

Это уже четвертое по счету в 2020 году соглашение между Израилем и одной из арабских стран, которое было достигнуто при посредничестве администрации 45-го президента США. Ранее дипломатические отношения с Израилем установили ОАЭ, Бахрейн и Судан.

К чему пришли?

В заявлении Трампа, которое было опубликовано на сайте Белого дома, говорится, что США, со своей стороны, будут всячески содействовать экономическому и социальному развитию диалога с Марокко. В этой связи на повестке дня стоит открытие в городе Западной Сахары Дахла американского консульства.

В столичных Тель-Авиве и Рабате планируется восстановить представительства, закрытые в 2000 году из-за палестинского восстания, а в дальнейшем — создать посольства.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что восстановление отношений с Марокко имеет историческое значение. Он также поблагодарил Трампа за посредничество и анонсировал открытие прямого авиасообщения между государствами.

«Свет мира никогда не сиял ярче на Ближнем Востоке, чем сегодня», — сказал политик на церемонии зажигания свечей в рамках празднования Хануки.

Если Египет, ОАЭ и Бахрейн приветствовали восстановление дипломатического диалога между Тель-Авивом и Рабатом, то Палестинская национальная администрация посчитала, что соглашение ущемляет палестинцев в правах.

В чем был конфликт?

Признание Западной Сахары территорией Марокко стало одним из условий нормализации отношений с Израилем, заявили в Белом доме. С 1884 года этот регион был испанской колонией, а в 1973 в нем был создан Народный фронт освобождения Западной Сахары (Полисарио).

Спустя два года при активном давлении Марокко и Мавритании Мадрид подписал соглашение о передаче Испанией северной и южной части региона Рабату и Нуакшоту соответственно.

До этого момента 80% территории попадало под контроль Марокко, остальную же часть представлял Фронт Полисарио, провозгласивший Сахарскую Арабскую Демократическую Республику. Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года — до тех пор, пока ООН не направила туда миротворческую миссию.

Марокко, со своей стороны, считает Западную Сахару неотъемлемой частью государства и предлагает ей широкую автономию в составе королевства. Фронт Полисарио добивается независимости территории. На его стороне выступает Алжир.

Очередная эскалация конфликта произошла в середине ноября. Тогда марокканские военные установили кордон безопасности, чтобы перемещать товары и людей в буферной зоне между Марокко и Мавританией. По заверению королевства, дорогу заблокировали бойцы Фронта.

‼️Призываем стороны западносахарского урегулирования – ???????? Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО – проявить максимальную сдержанность, воздерживаться от шагов, способных привести к эскалации ситуации, и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня.???? https://t.co/xqBoTYKzKY pic.twitter.com/JGnGPL2uPm — МИД России ???????? (@MID_RF) November 13, 2020

Правительство самопровозглашенной Сахарской Арабской Демократической Республики заявило, что власти Марокко намеренно нарушили режим прекращения огня после 30 лет перемирия.

В чем значение соглашения?

Консенсус между Израилем и Марокко действительно является «позитивным фактором» для экономических и дипломатических отношений с обеих сторон, сказал корреспонденту «Политики Сегодня» кандидат исторических наук, эксперт по Ближнему и Среднему Востоку Станислав Хатунцев. Однако он, как и другие соглашения Израиля с арабскими странами, носит, скорее, символический характер.

«Надо четко понимать, что дипломатические отношения были заключены со странами, с которыми Израиль и так сотрудничает, и даже союзничает. Понятно, что на непримиримой части арабского мира, исламского мира, на палестинцах это мало отразится. Можно сказать, никак. Но, конечно, для Израиля это большие победы, потому что дипотношения — это сильно», — отметил эксперт.

Собеседник агентства исключил вспышку очередного военного конфликта между Фронтом Полисарио и Марокко. С признанием Израилем и США суверенитета королевства над спорной территорией Западной Сахары у борцов вряд ли возникнет желание «тягаться» с такими внушительными силами.

«Установилось силовое давление. У Полисарио вряд ли есть силы с Марокко тягаться. И Алжир вряд ли будет втягиваться в крупномасштабную региональную войну с Марокко. Маленькой победоносной войны не получится. Нужны средства, много ресурсов. У Алжира и так свои внутренние проблемы в огромном количестве. Хотя идиотизма человеческого никто не отменял. Идиоты могут и войну начать, но они везде есть», — считает Хатунцев.

Передачу территории Марокко не смогут одобрить радикальные исламисты внутри государства, а потому, продолжил эксперт, рост оппозиционных отношений к ныне существующей в королевстве власти вполне ожидаем.

Какова роль Трампа?

Установление диалога между Тель-Авивом и Рабатом — безусловно, продукт дипломатии Дональда Трампа, подчеркнул собеседник издания. Впрочем, оно станет последним дипломатическим прорывом на арабо-израильском фронте.

«Может, пока еще Трамп формально у руля, что-то произойдет при [кандидате от Демократической партии — прим. ред.] Джо Байдене по инерции. Но его администрация будет вести совершенно иную политику по отношению к Израилю, чем Трамп. Это будет политика в значительной степени похожая на политику Барака Обамы. Политика мягкого сливания национального государства», — предположил эксперт по Ближнему Востоку.

По его словам, демократы, будучи глобалистами, полагают, что все этнонациональные государства «должны исчезнуть». Так, при Байдене и Израиль «жалеть не станут», констатировал Хатунцев.

«Это даже касается самих США. То, что сейчас там происходит — это полная дискредитация института государственности. Израиль тем более жалеть не будут. Свое государство не жалеют. Будет проводиться политика сливания, насыщения мусульманами, неграми, размывания этноса», — подытожил Хатунцев.

Официально дипломатические отношения между Марокко и Израилем существовали до 2000 года. Они были нарушены на фоне Второй палестинской интифады — вооруженной борьбы палестинцев против Израиля. Также событие характеризовалось массовыми выступлениями в Бахрейне, Саудовской Аравии, Ираке, Западной Сахаре.