Microsoft предупредила о краже данных через популярные браузеры

В новом отчете Microsoft об IT-безопасности компания сообщила, что несколько популярных браузеров оказались бессильны перед вредоносным ПО, которое меняет вид поиска.

В новом отчете Microsoft об IT-безопасности компания сообщила, что несколько популярных браузеров оказались бессильны перед вредоносным ПО, которое меняет вид поиска.

Мошенники используют вредоносное ПО семейства Adrozek, которое устанавливает определенные расширения в браузере, а также меняет настройки поисковой системы. Подобная модификация делается для показа дополнительной рекламы, которая отображается на экране поверх легитимной страницы. Пользователи переходят по рекламным ссылкам, открывая хакерам доступ к своим данным.

Проблема касается популярных браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge и Яндекс.Браузер. Киберпреступники также получают процент через партнерские программы за объем трафика, перенаправленного на рекламные страницы. По данным Microsoft, только в августе этого года ежедневно более 30 тыс. пользователей становились жертвами подобного мошенничества. Сейчас активность хакеров несколько снизился, однако компания предупреждает пользователей с осторожностью устанавливать скаченные из интернета программы.