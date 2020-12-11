Диетолог назвала любимые продукты для похудения

Австралийский диетолог Линн Уорд поделилась своими любимыми продуктами для похудения. Она также объяснила, как правильно следует наполнять тарелку на обед и ужин, чтобы не полнеть.

Австралийский диетолог Линн Уорд поделилась своими любимыми продуктами для похудения. Она также объяснила, как правильно следует наполнять тарелку на обед и ужин, чтобы не полнеть.

Специалист подчеркнула, что эффективное сжигание жира происходит не за счет соблюдения строгой диеты, а при сбалансированном питании и небольшом дефиците калорий. Поэтому важно следить за рационом и употреблять разумные порции.

Например, в обед или ужин 50% тарелки должны занимать овощи или салат, четверть — нежирный белок, еще четверть — углеводы, а также "ложка" полезных жиров.

Опираясь на личный опыт, Уорд рассказала, что быть стройной ей помогают яйца, куриные грудки, семена чиа, овсяные хлопья и нерафинированное оливковое масло. Последнее, отметила диетолог, обеспечивает чувство насыщения. Из напитков врач рекомендовала травяной чай, пишет Daily Mail.