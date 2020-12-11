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14:00   11 Декабря 2020
Общество

Диетолог назвала любимые продукты для похудения

Диетолог назвала любимые продукты для похудения

Австралийский диетолог Линн Уорд поделилась своими любимыми продуктами для похудения. Она также объяснила, как правильно следует наполнять тарелку на обед и ужин, чтобы не полнеть.

Специалист подчеркнула, что эффективное сжигание жира происходит не за счет соблюдения строгой диеты, а при сбалансированном питании и небольшом дефиците калорий. Поэтому важно следить за рационом и употреблять разумные порции.

Например, в обед или ужин 50% тарелки должны занимать овощи или салат, четверть — нежирный белок, еще четверть — углеводы, а также "ложка" полезных жиров.

Опираясь на личный опыт, Уорд рассказала, что быть стройной ей помогают яйца, куриные грудки, семена чиа, овсяные хлопья и нерафинированное оливковое масло. Последнее, отметила диетолог, обеспечивает чувство насыщения. Из напитков врач рекомендовала травяной чай, пишет Daily Mail.

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