Назарбаев оценил вклад России в борьбу с COVID-19

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал работу России во время пандемии.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал работу России во время пандемии.

Как сообщает РИА Новости, 11 декабря казахстанский политик принимает участие в саммите ЕАЭС, который проводится в дистанционном формате. Во время выступления, бывший президент Казахстана назвал важнейшей роль России в борьбе с COVID-19. Почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета поблагодарил РФ за помощь и поддержку стран союзников в борьбе с коронавирусом.

"Хочу отдельно отметить важнейшую, связующую роль России, которая всегда оказывала поддержку своим союзникам, это наиболее ярко проявилось в период пандемии, когда стоя плечом к плечу, мы помогали друг другу", — сказал Назарбаев.

Также Нурсултан Назарбаев напомнил, что Россия стала первой страной создавшей вакцину от коронавируса и предложила ее странам Евразийского экономического союза.