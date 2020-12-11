«Взорвать, зарезать, отравить». Сатановский рассказал, как влиять на Эрдогана

Известный политолог Евгений Сатановский прокомментировал новость о расширении санкций Евросоюза против Турции.

Евросоюз расширил санкции против Турции из-за бурения в Средиземном море. Конфликт возник из-за разведки Турцией месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон.

Политолог Евгений Сатановский уверен, что санкции ЕС не помогут сдержать амбиции Турции под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По мнению ученого-востоковеда, агрессивную внешнюю политику турецкого президента, в том числе попытки легализовать де-факто подконтрольный Турции Северный Кипр, может остановить только его смерть.

«Можно взорвать, зарезать, отравить, удушить, — категоричен Сатановский. — Плевать Эрдоган на санкции хотел на любые. И на евросоюзовские в первую очередь».

Эксперт подчеркнул, что Эрдоган ни раз демонстрировал свое равнодушие к попыткам сдержать его политическую волю. При этом, по словам политолога, успех Турции в Нагорном Карабахе не повлиял на укрепление амбиций государственного деятеля.

Напомним, накануне президент Турции заявил, что Анкара может открыть наземные пункты пропуска на границе с Арменией. Для этого Еревану следует предпринять определенные шаги на пути к региональному миру.