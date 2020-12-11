Взрыв у ФСБ в Карачаево-Черкесии мог произойти по вине экстремиста

Злоумышленник устроил ЧП в поселке Учкекен, расположенном на территории Карачаево-Черкесской Республики. От его действий пострадали шесть человек.

Злоумышленник устроил ЧП в поселке Учкекен, расположенном на территории Карачаево-Черкесской Республики. От его действий пострадали шесть человек.

Мужчина взорвал принесенное с собой устройство и получил смертельные травмы. Приехавшие медики диагностировали у находившихся неподалеку пострадавших полицейских и сотрудников ФСБ осколочные ранения. Их состояние не вызывает опасений.

Место события уже оцепили правоохранители, которые выясняют все детали произошедшего. По одной из версий, виновник преступления мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.