13:53 11 Декабря 2020Происшествия
Взрыв у ФСБ в Карачаево-Черкесии мог произойти по вине экстремиста
Злоумышленник устроил ЧП в поселке Учкекен, расположенном на территории Карачаево-Черкесской Республики. От его действий пострадали шесть человек.
Злоумышленник устроил ЧП в поселке Учкекен, расположенном на территории Карачаево-Черкесской Республики. От его действий пострадали шесть человек.
Мужчина взорвал принесенное с собой устройство и получил смертельные травмы. Приехавшие медики диагностировали у находившихся неподалеку пострадавших полицейских и сотрудников ФСБ осколочные ранения. Их состояние не вызывает опасений.
Место события уже оцепили правоохранители, которые выясняют все детали произошедшего. По одной из версий, виновник преступления мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.