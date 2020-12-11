Александр Лукашенко почтил память бывшего соперника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о работе с бывшим премьер-министром независимой Белоруссии Вячеславом Кебичем.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о работе с бывшим премьер-министром независимой Белоруссии Вячеславом Кебичем.

В Республике Беларусь прощаются с первым премьер-министром Вячеславом Кебичем. Политик скончался в возрасте 85 лет от коронавируса. Александр Лукашенко отдал дань памяти бывшему коллеге, прислав на церемонию прощания похоронный венок.

В 1994 году Кебич стал главным конкурентом Лукашенко на первых президентских выборах. Как рассказал белорусский лидер, во время народного голосования экс-премьеру предлагали устранить его.

"После я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу (мы же вдвоем остались во втором круге), пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину (его, Кебича) и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", — рассказал Лукашенко.

Вячеслав Кебич был главой Правительства Белоруссии с 1990 по 1994 год. Вместе с председателем Верховного совета Республики он участвовал в заключении Беловежских соглашений о роспуске СССР. Как отмечал политик, инициатором подписания документов выступала российская делегация.