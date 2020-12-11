Военнослужащие ВС РФ рассказали о боевом дежурстве на Голанах

Российские военные рассказали о боевых задачах, которые они выполняют в ходе дежурства на Голанских высотах в Сирии.

Российские военные рассказали о боевых задачах, которые они выполняют в ходе дежурства на Голанских высотах в Сирии.

Военнослужащие ВС РФ помогают сирийским военным патрулировать местность в районе линии "Браво", которая разделяет Голаны между Сирией и Израилем. Вдоль линии разграничения развернуты пять укрепленных постов, передает Федеральное агентство новостей.

"Задачи — наблюдение за прекращением ведения огня, демонстрация присутствия вооруженных сил РФ в Сирии и самая главная задача — это сохранение жизни и здоровья военнослужащих России", — рассказал командир взвода военной полиции Андрей Малышев.

Голанские высоты являлись территорией Сирии до 1967 года, однако были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны. Позднее стороны подписали соглашение о перемирии. В 1974 году на Голанских высотах были размещены миротворческие силы ООН. В 2013 году после вторжения террористов в Сирию миротворческая миссия ООН прекратила свою деятельность на Голанах.