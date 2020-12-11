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13:34   11 Декабря 2020
Общество

Путин: РФ прорабатывает поставки "Спутника V" в страны ЕАЭС

Путин: РФ прорабатывает поставки "Спутника V" в страны ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Он сообщил о проработке поставок "Спутника V" в страны ЕАЭС.

Государства евразийского экономического союза получат российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Этот вопрос сейчас прорабатывается. Таким образом страны смогут принять участие в постклиническом испытании ряда препаратов от COVID-19, заметил Владимир Путин.

"Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы все партнеры по "пятерке" приняли участие в научных и клинических исследованиях российской вакцины", — заявил президент Российской Федерации.

Созданный специалистами центра имени Гамалеи препарат "Спутник V" является первой зарегистрированной вакциной от коронавируса. Последние данные о борьбе с распространением COVID-19 следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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