СМИ сообщили о подготовке аэродрома на базе Аль-Ватыя для обслуживания F-16

Ливийская авиабаза Аль-Ватыя станет местом дислокации военный самолетов ВВС Турции, сообщил новостной источник в Twitter.

Ливийская авиабаза Аль-Ватыя станет местом дислокации военный самолетов ВВС Турции, сообщил новостной источник в Twitter.

Подготовка военного объекта для обслуживания истребителей, транспортных самолетов, а также заправщиков ВВС Турции в настоящий момент находится на завершающей стадии, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на ресурс. О деятельности турецких специалистов свидетельствует новая разметка на аэродроме, которая видна на спутниковых фотографиях.

Сделанные из космоса снимки подтверждают, что на авиабазе Аль-Ватыя теперь могут быть размещены до 12 истребителей F-16. Помимо истребителей на аэродроме будут дислоцироваться турецкие транспортные крылатые машины Airbus A400M Atlas, а также самолеты-заправщики.