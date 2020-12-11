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13:34   11 Декабря 2020
Армия

СМИ сообщили о подготовке аэродрома на базе Аль-Ватыя для обслуживания F-16

СМИ сообщили о подготовке аэродрома на базе Аль-Ватыя для обслуживания F-16

Ливийская авиабаза Аль-Ватыя станет местом дислокации военный самолетов ВВС Турции, сообщил новостной источник в Twitter.

Подготовка военного объекта для обслуживания истребителей, транспортных самолетов, а также заправщиков ВВС Турции в настоящий момент находится на завершающей стадии, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на ресурс. О деятельности турецких специалистов свидетельствует новая разметка на аэродроме, которая видна на спутниковых фотографиях.

Сделанные из космоса снимки подтверждают, что на авиабазе Аль-Ватыя теперь могут быть размещены до 12 истребителей F-16. Помимо истребителей на аэродроме будут дислоцироваться турецкие транспортные крылатые машины Airbus A400M Atlas, а также самолеты-заправщики.

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#турция #ливия #истребители #авиабаза #f-16 #аль-ватыя

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