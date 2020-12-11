Власти США продвигают свои интересы в Сирии, защищая местных боевиков. Вашингтон критикует действия местных властей и России.

Власти США продвигают свои интересы в Сирии, защищая местных боевиков. Вашингтон критикует действия местных властей и России.

Заявление по поводу Сирии сделал спецпосланник США по САР Джоэл Рейберн. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

"В Идлибе ведутся бомбардировки и артобстрелы в отношении гражданского населения, инфраструктуры и вооруженных групп [оппозиции], а не террористов", — бездоказательно заявил он.

Вашингтон придумал удобное название для сирийских радикальных группировок — "вооруженная оппозиция". По сути, бандформирования, в состав которых входят радикалы из различных террористических группировок, привлекаются к незаконной добыче нефти под прикрытием американских военных.

Американскому подпольному бизнесу мешают сирийские вооруженные силы, которые действуют при поддержке России. Освобождение страны от радикалов угрожает американскому бизнесу, поэтому из Вашингтона звучат подобные заявления.