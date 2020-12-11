Кабинет министров Грузии ушел в отставку

Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария ушло в отставку.

Правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария ушло в отставку.

По местным законам, это происходит автоматически после признания полномочий парламента нового созыва.

Отмечается, что глава правительства и его кабмин с этого момента являются исполняющими обязанности. Парламент страны должен в течение месяца согласовать новый состав кабинета министров.

Кандидатуры в правительство страны будет предлагать правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Этим депутаты будут заниматься две недели после первого заседания парламента.