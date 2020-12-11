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13:22   11 Декабря 2020
Общество

Audi из-за дефекта отзывает почти две тысячи моделей из России

Audi из-за дефекта отзывает почти две тысячи моделей из России

Немецкий автопроизводитель подтвердил слухи о том, что начинает отзывную кампанию почти двух тысяч машин из-за обнаруженного дефекта.

Речь идет о транспортных средствах, которые продали на российском рынке с 2018 по 2020 годы. О намерении компании Audi предупредила пресс-служба Росстандарта. Производитель сообщил, что у транспортных средств, скорее всего, неправильно проложены топливные шланги в моторном отсеке. Со временем они могут перетереться и привести к серьезной поломке.

Официальный российский дилер свяжется с владельцами всех транспортных средств, которые попадают под отзывную компанию. Оплату всех ремонтных работ производитель берет на себя. Специалисты проверят моторный отсек и заменят шланги, если такая необходимость действительно будет.

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#россия #отзыв #audi #дефект

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