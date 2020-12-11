13:21 11 Декабря 2020Политика
Евросоюз анонсировал "амбициозный союз" с США
ЕС планирует воссоздать "амбициозный союз" с Соединенными Штатами. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-коференции.
ЕС планирует воссоздать "амбициозный союз" с Соединенными Штатами. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе пресс-коференции.
Брюссель собирается приступить к исполнению плана в случае победы демократа Джо Байдена на выборах президента США, отметил Мишель. Он назвал американское государство самым близким партнером и другом.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября, однако официальные результаты голосования еще не объявлены. Борьба за высший руководящий пост страны продолжается между действующим главой государства Дональдом Трампом и представителем Демократической партии Джо Байденом.