Силовики Карачаево-Черкесии пострадали в результате взрыва у здания ФСБ

Взрыв прогремел у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Малокарачаевском районе Республики Карачаево-Черкесия. В результате ЧП ранения получили несколько полицейских.

Взрыв прогремел у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Малокарачаевском районе Республики Карачаево-Черкесия. В результате ЧП ранения получили несколько полицейских.

Минимум два сотрудника правоохранительных органов пострадали в результате взрыва неустановленного предмета рядом со зданием ФСБ в Малокарачаевском районе Карачаево-Черскесской республики. На месте ЧП уже работают криминалисты и медики.

Личность взрывника и мотивы преступления предстоит установить правоохранителям. По предварительным данным, он принадлежал к одной из экстремистских группировок.