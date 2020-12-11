13:17 11 Декабря 2020Происшествия
Силовики Карачаево-Черкесии пострадали в результате взрыва у здания ФСБ
Взрыв прогремел у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Малокарачаевском районе Республики Карачаево-Черкесия. В результате ЧП ранения получили несколько полицейских.
Взрыв прогремел у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Малокарачаевском районе Республики Карачаево-Черкесия. В результате ЧП ранения получили несколько полицейских.
Минимум два сотрудника правоохранительных органов пострадали в результате взрыва неустановленного предмета рядом со зданием ФСБ в Малокарачаевском районе Карачаево-Черскесской республики. На месте ЧП уже работают криминалисты и медики.
Личность взрывника и мотивы преступления предстоит установить правоохранителям. По предварительным данным, он принадлежал к одной из экстремистских группировок.