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13:17   11 Декабря 2020
Происшествия

Силовики Карачаево-Черкесии пострадали в результате взрыва у здания ФСБ

Силовики Карачаево-Черкесии пострадали в результате взрыва у здания ФСБ

Взрыв прогремел у здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Малокарачаевском районе Республики Карачаево-Черкесия. В результате ЧП ранения получили несколько полицейских.

Минимум два сотрудника правоохранительных органов пострадали в результате взрыва неустановленного предмета рядом со зданием ФСБ в Малокарачаевском районе Карачаево-Черскесской республики. На месте ЧП уже работают криминалисты и медики.

Личность взрывника и мотивы преступления предстоит установить правоохранителям. По предварительным данным, он принадлежал к одной из экстремистских группировок.

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#взрыв #чп #карачаево-черкессия

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