Власти Греции сократили длительность карантина для туристов

Правительство Греции ослабило ограничение для туристов, въезжающих на территорию страны. Решение коснулось длительности карантина, необходимого из-за COVID-19.

Правительство Греции ослабило ограничение для туристов, въезжающих на территорию страны. Решение коснулось длительности карантина, необходимого из-за COVID-19.

Теперь туристам, которые пребывают в Грецию для того, чтобы провести там рождественские праздники, предстоит провести в самоизоляции не десять, а три дня. Мера будет действовать с 18 декабря текущего года по 7 января 2021 года.

О том, что Греция приняла решение о введении дополнительного ограничения для отдыхающих, стало известно несколькими днями ранее. Согласно постановлению, все туристы, прибывающие в местные аэропорты, должны будут пройти тест на выявление коронавирусной инфекции.