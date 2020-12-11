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13:10   11 Декабря 2020
Общество

Власти Греции сократили длительность карантина для туристов

Власти Греции сократили длительность карантина для туристов

Правительство Греции ослабило ограничение для туристов, въезжающих на территорию страны. Решение коснулось длительности карантина, необходимого из-за COVID-19.

Теперь туристам, которые пребывают в Грецию для того, чтобы провести там рождественские праздники, предстоит провести в самоизоляции не десять, а три дня. Мера будет действовать с 18 декабря текущего года по 7 января 2021 года.

О том, что Греция приняла решение о введении дополнительного ограничения для отдыхающих, стало известно несколькими днями ранее. Согласно постановлению, все туристы, прибывающие в местные аэропорты, должны будут пройти тест на выявление коронавирусной инфекции.

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#греция #карантин #коронавирус

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