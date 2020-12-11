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13:09   11 Декабря 2020
Происшествия

Пять человек пострадали в массовом ДТП с бетононасосом во Владивостоке

Пять человек пострадали в массовом ДТП с бетононасосом во Владивостоке

Бетононасос Schwing устроил массовое ДТП перед перекрестком проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. У машины отказали тормоза, она протаранила более десятка автомобилей.

По информации городского МВД, водитель спецтехники не справился с управлением и совершил столкновение с попутно движущимися транспортными средствами. Установлено, что повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус.

В результате массового ДТП водителя и пассажира спецтехники зажало в салоне транспортного средства. Также травмы получили находившиеся в автобусе 14-летний мальчик и его бабушка. Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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