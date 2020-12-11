Умер лауреат Венецианского кинофестиваля корейский режиссер Ким Ки Дук

Всемирно известный режиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии от осложнений, вызванных коронавирусом.

Всемирно известный режиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии от осложнений, вызванных коронавирусом.

Лауреат Берлинского и Венецианского кинофестивалей, известный во всем мире корейский режиссер Ким Ки Дук скончался от COVID-19 в Латвии. На момент смерти ему было 59 лет.

По неподтвержденным данным, он приехал в Латвию через Эстонию из Санкт-Петербурга, чтобы приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство. Однако режиссер не пришел на назначенную с риелторами встречу и перестал выходить на связь. Его коллеги заволновались и начали искать режиссера по больницам. Позже появилась информация, что он скончался в одном из госпиталей.

Добавим, Ким Ки Дук является всемирно известным южнокорейским режиссером и сценаристом. Он был лауреатом Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля — за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка".