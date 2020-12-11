Народный артист России Николай Иванов умер на 78-м году жизни

Петербургский актер Николай Иванов скончался на 78-м году жизни. Всю свою жизнь он отдал работе в театре юных зрителей имени А. А. Брянцева.

Петербургский актер Николай Иванов скончался на 78-м году жизни. Всю свою жизнь он отдал работе в театре юных зрителей имени А. А. Брянцева.

Будущий народный артист РФ родился в Тихвине в годы войны. Он закончил студию при Ленинградском театре юных зрителей, а в 1960 году вошел в состав актерской труппы.

За свою жизнь он снялся в 50 отечественных кинофильмах, а за роль в "Вечном зове" получил Государственную премию Советского Союза. О дате и месте прощания с народным артистом СССР Николаем Ивановым станет известно позднее.