Британцев рассмешила статья The Daily Mail о грядущей ядерной войне

Британские СМИ в очередной раз решили напугать своих читателей угрозой "ядерной войны", исходящей от России.

Британские СМИ в очередной раз решили напугать своих читателей угрозой "ядерной войны", исходящей от России.

Минобороны РФ сообщило о военных маневрах Северного флота накануне. В рамках учения 9 декабря подразделения РВСН провели стрельбы и совместно выполнили боевые задачи с авиацией и подводной лодкой Северного флота. В ходе учений военные выпустили две баллистические ракеты большой дальности. Но на плановые учения не совсем адекватно отреагировали журналисты британской газеты The Daily Mail, которые заявили, что Москва готовится к "ядерной войне", отметив заметное обострение отношений между Россией и Западом.

Паническую публикацию высмеяли читатели. По мнению британских интернет-пользователей, все ядерные державы проводят испытания, и Россия не является исключением.

"Эти надоедливые русские. Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?" — иронично отметил один из комментаторов.

Авторам The Daily Mail напомнили про пуски баллистических ракет во время учений ВС США, которые не вызвали такого осуждения в западных СМИ, и деятельность НАТО в акваториях Черного и Китайского морей вблизи российских границ.