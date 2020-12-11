Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:44   11 Декабря 2020
Общество

Иммунолог объяснил ложные ВИЧ-тесты при испытаниях австралийской вакцины

Иммунолог объяснил ложные ВИЧ-тесты при испытаниях австралийской вакцины

Российский иммунолог объяснил причину ложноположительных тестов на ВИЧ при испытании австралийской вакцины.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что сама вакцина безопасна. Ложные результаты на ВИЧ-тест возникли из за платформы, которую австралийские ученые использовали для разработки вакцины. Они применили состав, в котором содержатся фрагменты шиповидного белка вируса иммунодефицита. Эти ферменты не несут никакой опасности, считает российский ученый, но дискредитируют вакцину из-за перекрестной реакции.

Власти Австралии решили не продолжать второй и третий этап исследования вакцины и отменили заказ на поставку 50 миллионов доз местной вакцины. Стоимость контракта составляла около миллиарда долларов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#австралия #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров