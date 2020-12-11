Иммунолог объяснил ложные ВИЧ-тесты при испытаниях австралийской вакцины

Российский иммунолог объяснил причину ложноположительных тестов на ВИЧ при испытании австралийской вакцины.

Российский иммунолог объяснил причину ложноположительных тестов на ВИЧ при испытании австралийской вакцины.

Доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов пояснил, что сама вакцина безопасна. Ложные результаты на ВИЧ-тест возникли из за платформы, которую австралийские ученые использовали для разработки вакцины. Они применили состав, в котором содержатся фрагменты шиповидного белка вируса иммунодефицита. Эти ферменты не несут никакой опасности, считает российский ученый, но дискредитируют вакцину из-за перекрестной реакции.

Власти Австралии решили не продолжать второй и третий этап исследования вакцины и отменили заказ на поставку 50 миллионов доз местной вакцины. Стоимость контракта составляла около миллиарда долларов.