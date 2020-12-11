Кузнецова прокомментировала испытания вакцины от COVID-19 на детях

Испытания вакцины от коронавируса на детях торопить не следует, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Испытания вакцины от коронавируса на детях торопить не следует, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

Испытания необходимо проводить согласно установленному законом порядку, даже если есть необходимость ускорения процедур. Окончательное решение о привлечении детей к тестированию вакцины от коронавируса принимают родители или опекуны, напомнила Анна Кузнецова.

"Поэтому все подходы, которые сейчас есть к апробации вакцины, к ее правовому статусу и правовым нормам, на основе которых реализуются испытания, должны быть соблюдены. Если не будет завершен один период, испытатели не перейдут к следующему", – добавила она.

До конца недели во всех регионах РФ начнется массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививку делают медикам и учителям, так как они входят в группу риска. Позже список категорий граждан, которые могут пройти вакцинацию в первую очередь, будет расширен.