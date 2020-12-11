Захарова назвала новые санкции США в отношении России надуманными

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свое мнение по поводу новых санкции Соединенных штатов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свое мнение по поводу новых санкции Соединенных штатов.

Как передает РИА Новости, Мария Захарова называет санкции США в отношении России надуманными и бездоказательными. По мнению Захаровой, Америка делает очередной пиар-ход, созданный с целью навязать миру образ РФ как страны, которая нарушает человеческие права.

"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это — неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", — говорит Захарова.

Захарова считает, что Соединенным Штатам "фантазии не занимать". Она напоминает, как ранее по непонятным причинам в санкционный список американского государства вошел московский бассейн "Чайка".

Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова также оказались в санкционном перечне США. В настоящее время под санкциями, связанными со списком Магнитского и Йеменом, находятся 13 человек и шесть организаций.