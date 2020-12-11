Захарова назвала новые санкции США в отношении России надуманными
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свое мнение по поводу новых санкции Соединенных штатов.
Как передает РИА Новости, Мария Захарова называет санкции США в отношении России надуманными и бездоказательными. По мнению Захаровой, Америка делает очередной пиар-ход, созданный с целью навязать миру образ РФ как страны, которая нарушает человеческие права.
"Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это — неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как "нарушителей прав человека", — говорит Захарова.
Захарова считает, что Соединенным Штатам "фантазии не занимать". Она напоминает, как ранее по непонятным причинам в санкционный список американского государства вошел московский бассейн "Чайка".
Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова также оказались в санкционном перечне США. В настоящее время под санкциями, связанными со списком Магнитского и Йеменом, находятся 13 человек и шесть организаций.