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12:35   11 Декабря 2020
Общество

Astrazeneca, центр Гамалеи и РФПИ начнут совместные исследования

Astrazeneca, центр Гамалеи и РФПИ начнут совместные исследования

Компания Astrazeneca согласилась проводить совместные исследования по вакцине от коронавируса с разработчиками российского препарата "Спутник V".

Сотрудники научного центра Гамалеи предложили англо-шведской фармацевтической компании Astrazeneca скомбинировать разработанные ими препараты. Зарубежная компания приняла предложение 11 декабря, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Отечественный препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Ученые не заметили побочных эффектов от препарата в ходе проведенных исследований, вакцина получила регистрацию в Минздраве РФ уже в августе 2020 года.

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#россия #вакцина #astrazeneca #коронавирус #Гамалеи

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