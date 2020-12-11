Astrazeneca, центр Гамалеи и РФПИ начнут совместные исследования

Компания Astrazeneca согласилась проводить совместные исследования по вакцине от коронавируса с разработчиками российского препарата "Спутник V".

Компания Astrazeneca согласилась проводить совместные исследования по вакцине от коронавируса с разработчиками российского препарата "Спутник V".

Сотрудники научного центра Гамалеи предложили англо-шведской фармацевтической компании Astrazeneca скомбинировать разработанные ими препараты. Зарубежная компания приняла предложение 11 декабря, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций.

Отечественный препарат "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавирусной инфекции. Ученые не заметили побочных эффектов от препарата в ходе проведенных исследований, вакцина получила регистрацию в Минздраве РФ уже в августе 2020 года.