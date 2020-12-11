Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:32   11 Декабря 2020
Общество

Путин встретится с председателем Конституционного суда Зорькиным

Путин встретится с председателем Конституционного суда Зорькиным

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет встречу с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Встреча пройдет накануне праздника Дня Конституции Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 декабря в честь принятия главного закона страны в 1993 году.

Сегодня президент также проведет оперативное совещание, в котором примут участие постоянные члены Совета безопасности страны. Встреча пройдет во второй половине дня, уточнил Песков. Сегодня пресс-секретарь главы государства также сообщил средствам массовой информации, что Кремль не планирует вводить локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #президент #конституционный суд

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров