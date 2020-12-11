Крымский шофер запер изнутри микроавтобус и поджег его

Супруга злоумышленника находилась в салоне машины в момент совершения преступления на Южнобережном шоссе полуострова.

Супруга злоумышленника находилась в салоне машины в момент совершения преступления на Южнобережном шоссе полуострова.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что водитель автомобиля марки Mercedes Sprinter разлил горючую жидкость перед тем, как спровоцировать ЧП. Его жене удалось выбраться из автобуса. Несмотря на это, женщина получила серьезные ожоги, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Крым.

Очевидцы события высказали предположения, что виновник пожара не смог покинуть горящий салон. На месте трагедии уже работают спасатели.