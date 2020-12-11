12:30 11 Декабря 2020Политика
Кедми поразился двойному гражданству президента Молдавии Майи Санду
Наличие двойного гражданства у избранного президента Молдавии Майи Санду является редким случаем, заявил израильский дипломат Яков Кедми.
Наличие двойного гражданства у избранного президента Молдавии Майи Санду является редким случаем, заявил израильский дипломат Яков Кедми.
По его словам, в мире нет стран, где президент имеет гражданство другого государства. Даже в странах Британского содружества наций нет руководителя, у которого имелось бы британское гражданство, подчеркнул политик.
Кедми отметил, что государственные деятели отказывались от второго гражданства, чтобы управлять страной. Молдавия добилась удивительного достижения в этом вопросе, резюмировал политик в интервью телеканалу НТВ.
Ранее Майя Санду призналась, что имеет румынское гражданство. Стоит отметить, что избранный президент Молдавии придерживается идеи об объединении республики с Румынией.