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12:30   11 Декабря 2020
Политика

Кедми поразился двойному гражданству президента Молдавии Майи Санду

Кедми поразился двойному гражданству президента Молдавии Майи Санду

Наличие двойного гражданства у избранного президента Молдавии Майи Санду является редким случаем, заявил израильский дипломат Яков Кедми.

По его словам, в мире нет стран, где президент имеет гражданство другого государства. Даже в странах Британского содружества наций нет руководителя, у которого имелось бы британское гражданство, подчеркнул политик.

Кедми отметил, что государственные деятели отказывались от второго гражданства, чтобы управлять страной. Молдавия добилась удивительного достижения в этом вопросе, резюмировал политик в интервью телеканалу НТВ.

Ранее Майя Санду призналась, что имеет румынское гражданство. Стоит отметить, что избранный президент Молдавии придерживается идеи об объединении республики с Румынией.

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#молдавия #санду #кедми

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