Дело Сафронова не входит в повестку президента РФ

Дело журналиста Ивана Сафронова не является одной из главных тем повестки президента России Владимира Путина. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дело журналиста Ивана Сафронова не является одной из главных тем повестки президента России Владимира Путина. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Главе государства докладывали о ситуации. Однако он из-за большой занятости не может быть в курсе всех деталей. Песков предположил, что к большой конференции Владимир Путин запросит новую информацию о ходе дела.

Сафронов подозревается в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. По версии следствия, он передавал Праге секретные материалы о деятельности Вооруженных сил РФ.