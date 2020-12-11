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12:29   11 Декабря 2020
Политика

Дело Сафронова не входит в повестку президента РФ

Дело Сафронова не входит в повестку президента РФ

Дело журналиста Ивана Сафронова не является одной из главных тем повестки президента России Владимира Путина. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Главе государства докладывали о ситуации. Однако он из-за большой занятости не может быть в курсе всех деталей. Песков предположил, что к большой конференции Владимир Путин запросит новую информацию о ходе дела.

Сафронов подозревается в сотрудничестве с чешскими спецслужбами. По версии следствия, он передавал Праге секретные материалы о деятельности Вооруженных сил РФ.

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#путин #песков #сафронов

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