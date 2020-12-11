12:29 11 Декабря 2020Политика
Заседание Госсовета РФ назначено на 23 декабря
Заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Журналисты поинтересовались у Пескова, подпишет ли президент РФ Владимир Путин указ о новом составе Госсовета перед заседанием.
Пресс-секретарь российского лидера ответил, что Путин достаточно быстро подпишет соответствующий документ, когда он к нему придет, однако точный срок подписания пока неизвестен.