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12:29   11 Декабря 2020
Политика

Заседание Госсовета РФ назначено на 23 декабря

Заседание Госсовета РФ назначено на 23 декабря

Заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, подпишет ли президент РФ Владимир Путин указ о новом составе Госсовета перед заседанием.

Пресс-секретарь российского лидера ответил, что Путин достаточно быстро подпишет соответствующий документ, когда он к нему придет, однако точный срок подписания пока неизвестен.

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#россия #песков #госсовет

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