Заседание Госсовета РФ назначено на 23 декабря

Заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Заседание Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам состоится 23 декабря. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у Пескова, подпишет ли президент РФ Владимир Путин указ о новом составе Госсовета перед заседанием.

Пресс-секретарь российского лидера ответил, что Путин достаточно быстро подпишет соответствующий документ, когда он к нему придет, однако точный срок подписания пока неизвестен.