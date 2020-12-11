Песков заявил о недопустимости конкуренции в сфере производства вакцин

Конкуренции в вопросе производства вакцин не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Конкуренции в вопросе производства вакцин не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политизация темы производства вакцин также недопустима, подчеркнул официальный представитель Кремля. Запад использует нечестные методы противодействия вакцине от коронавируса нового типа, произведенной в России, подчеркнул Песков. По его словам, подобная деятельность западных государств отлично видна невооруженным взглядом.