12:26 11 Декабря 2020Общество
Песков заявил о недопустимости конкуренции в сфере производства вакцин
Конкуренции в вопросе производства вакцин не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Конкуренции в вопросе производства вакцин не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политизация темы производства вакцин также недопустима, подчеркнул официальный представитель Кремля. Запад использует нечестные методы противодействия вакцине от коронавируса нового типа, произведенной в России, подчеркнул Песков. По его словам, подобная деятельность западных государств отлично видна невооруженным взглядом.
"Спутник — первая вакцина, она хорошая, востребованная. Другие компании, дабы воспрепятствовать поставкам нашей вакцины в другие страны, прибегают к грязным методам", — сказал пресс-секретарь российского лидера.