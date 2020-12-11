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12:26   11 Декабря 2020
Общество

Песков заявил о недопустимости конкуренции в сфере производства вакцин

Песков заявил о недопустимости конкуренции в сфере производства вакцин

Конкуренции в вопросе производства вакцин не должно быть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политизация темы производства вакцин также недопустима, подчеркнул официальный представитель Кремля. Запад использует нечестные методы противодействия вакцине от коронавируса нового типа, произведенной в России, подчеркнул Песков. По его словам, подобная деятельность западных государств отлично видна невооруженным взглядом.

"Спутник — первая вакцина, она хорошая, востребованная. Другие компании, дабы воспрепятствовать поставкам нашей вакцины в другие страны, прибегают к грязным методам", — сказал пресс-секретарь российского лидера.

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#песков #конкуренция #вакцины #политизация

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