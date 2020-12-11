Более 44 тысяч петербуржцев обследованы на COVID-19 за прошедшие сутки

Санкт-Петербург предоставил оперативные данные по обследованным и заболевшим COVID-19 за прошедшие сутки.

Санкт-Петербург предоставил оперативные данные по обследованным и заболевшим COVID-19 за прошедшие сутки.

Обследование на коронавирус в Петербурге прошли 44 511 человек, 1966 человек наблюдаюдтся у медиков, из них 54 человека находятся в обсерваторе, 1534 — были контактными и 378 петербуржцев находятся на самоизоляции

В службу 112 поступило 1993 вызова. На портале #мывместе зарегистрирован 1101 волонтер, из них прошли обучение и аккредитацию 971 человек. Волонтерами выполнено 2538 заявок от петербуржцев, которым понадобилась помощь.

Обратиться за помощью можно по телефону горячей линии 8-800-200-34-11. С начала октября 42 899 петербуржцев получили гуманитарную помощь.

В Санкт-Петербурге идет активная вакцинация медицинских работников от COVID-19, также медиков прививают от гриппа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал, что недостатка в вакцине не будет, к концу года ожидается поставка нескольких тысяч доз.