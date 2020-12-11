Сторож отказалась от должности главы поселения Омской области

Поселение в Омской области готовится провести новые выборы главы. Назначенный ранее руководитель отказался от должности.

Поселение в Омской области готовится провести новые выборы главы. Назначенный ранее руководитель отказался от должности.

Избранный главой поселения сторож отказалась от предложенного поста. Об этом сообщил местный депутат.

Ранее появилась информация, что Новоомское поселение в Омской области возглавил местный сторож. Такое решение приняла конкурсная комиссия, посчитав, что эта женщина справится лучше, чем действующий глава 62-летний атаман Артур Лен. Он руководил поселением с 2002 года.