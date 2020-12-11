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12:14   11 Декабря 2020
Политика

Сторож отказалась от должности главы поселения Омской области

Сторож отказалась от должности главы поселения Омской области

Поселение в Омской области готовится провести новые выборы главы. Назначенный ранее руководитель отказался от должности.

Избранный главой поселения сторож отказалась от предложенного поста. Об этом сообщил местный депутат.

Ранее появилась информация, что Новоомское поселение в Омской области возглавил местный сторож. Такое решение приняла конкурсная комиссия, посчитав, что эта женщина справится лучше, чем действующий глава 62-летний атаман Артур Лен. Он руководил поселением с 2002 года.

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#сторож #омск #поселение

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