Телескоп обсерватории "Спектр-РГ" нашел неизвестную космическую структуру

Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" обнаружил неизвестную науке структуру. Она находится ниже плоскости Млечного Пути.

Российско-германский телескоп "Спектр-РГ" обнаружил неизвестную науке структуру. Она находится ниже плоскости Млечного Пути.

Эта структура занимает существенную часть южного неба. Ее можно увидеть на первой карте обзора всего неба, созданной рентгеновским телескопом eROSITA. Устройство находится на борту орбитальной обсерватории "Спектр-РГ". Ученым было известно о существовании подобной структуры, но на северном небе.

Это так называемый Северный Полярный Шпур. Ученые предполагали, что он возник вследствие взрыва близкой к Солнцу сверхновой звезды десятки или сотни тысяч лет назад. Сейчас специалисты обратили внимание, что северная и южная структуры на карте напоминают ореол в форме песочных часов, отмечает телеканал "360". Относительно центра Галактики он довольно симметричен. Своими размерами структуры похожи на Млечный Путь.