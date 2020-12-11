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11:47   11 Декабря 2020
Политика

Участница ВОВ из Ессентуков описала эмоции от разговора с Путиным

Участница ВОВ из Ессентуков описала эмоции от разговора с Путиным

Пенсионерка Наталья Донскова, которая разговаривала с президентом РФ Владимиром Путиным, хотела подольше поговорить с главой государства.

Российский лидер в ходе заседания Совета при президенте РФ, позвонил ветерану Великой Отечественной войны 97-летней Наталье Донсковой из Ессентуков. Путин пожелал пенсионерке здоровья и отметил ее вклад в победу. Наталья была медсестрой в годы войны и дошла до Берлина, сообщает РИА Новости.

Ветеран очень волновалась во время разговора с президентом. Политик был немногословен, а пенсионерке хотелось больше с ним пообщаться.

Путин осуществил пожелание пенсионерки благодаря акции "Елка желаний". Наталья хотела лично поговорить с российским лидером по телефону.

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#россия #путин #ветеран

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