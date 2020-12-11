Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:47   11 Декабря 2020
Общество

Звезда фильма "Пятый элемент" найден мертвым у себя дома

Звезда фильма "Пятый элемент" найден мертвым у себя дома

Американский актер Том Листер-младший, известный по фильмам "Пятый элемент" и "Темный рыцарь", скончался на 63-ем году жизни. Его тело было обнаружено в собственной квартире.

Первыми тревогу забили друзья и партнеры по бизнесу — актер не отвечал на звонки и сообщения. Полицейские отправились домой к Листеру-младшему, где и нашли его труп. Согласно данным американских СМИ, на теле знаменитости не обнаружено следов насильственной смерти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #смерть #кино

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров