Американский актер Том Листер-младший, известный по фильмам "Пятый элемент" и "Темный рыцарь", скончался на 63-ем году жизни. Его тело было обнаружено в собственной квартире.

Американский актер Том Листер-младший, известный по фильмам "Пятый элемент" и "Темный рыцарь", скончался на 63-ем году жизни. Его тело было обнаружено в собственной квартире.

Первыми тревогу забили друзья и партнеры по бизнесу — актер не отвечал на звонки и сообщения. Полицейские отправились домой к Листеру-младшему, где и нашли его труп. Согласно данным американских СМИ, на теле знаменитости не обнаружено следов насильственной смерти.