Додон отправится в Москву после сложения полномочий президента Молдавии

Визит действующего президента Молдавии Игоря Додона в Москву запланирован на 24-25 декабря.

Визит действующего президента Молдавии Игоря Додона в Москву запланирован на 24-25 декабря.

Посетить Россию он планирует сразу же после завершения полномочий главы республики.

На выборах президента Молдавии победила Майя Санду. Во втором туре голосования она опередила действующего молдавского лидера Додона. Инаугурация нового главы государства пройдет 24 декабря.

Накануне стало известно, что Конституционный суд Молдавии утвердил результаты выборов президента, подтвердив победу Санду.