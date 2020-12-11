Австралийцы получили положительные тесты на ВИЧ после вакцины от COVID-19

Добровольцы испытаний австралийской вакцины от коронавируса получили ложноположительные результаты теста на ВИЧ-инфекцию, сообщили разработчики препарата.

Добровольцы испытаний австралийской вакцины от коронавируса получили ложноположительные результаты теста на ВИЧ-инфекцию, сообщили разработчики препарата.

Ученые приостановили испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе из-за выявленных побочных эффектов, говорится в сообщении. Специалисты в Австралии создали четыре вакцины от коронавируса, однако власти страны не ожидали успеха всех препаратов, обратил внимание премьер-министр Скотт Моррисон.

Правительство Австралии намерено закупить вакцину британско-шведской компании AstraZeneca и компании Novavax в связи с остановкой исследований препарата UQ-CSL v451. Власти выделили на закупку иностранной вакцины 3,5 млрд австралийских долларов.