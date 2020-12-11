"Сирийский перелом": в Петербурге открылась выставка трофейного оружия из САР

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге стартовала выставка, приуроченная к пятилетию операции Вооруженных сил РФ в Сирии.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Петербурге стартовала выставка, приуроченная к пятилетию операции Вооруженных сил РФ в Сирии.

Вниманию посетителей представлено вооружение, которое использовалось российскими военнослужащими в ходе миротворческой операции ВС РФ на территории САР. Кроме того, экспозиция содержит трофейное оружие, изъятое у боевиков.

"Значительное место в экспозиции отведено трофеям — изъятой у боевиков форме, боеприпасам, оружию, в том числе — холодному. Особый интерес у посетителей выставки вызовут кустарно изготовленные террористами минометы, винтовки и пусковые установки для неуправляемых реактивных снарядов", — сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Выставка дополнена большим количеством фотографий, на которых изображены российские военнослужащие и боевая техника на улицах сирийских городов.