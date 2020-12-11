РФ и Мексика заинтересованы в отмене визового режима

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил о доверительных отношениях Москвы и Мехико.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заверил о доверительных отношениях Москвы и Мехико.

Лавров уверен, что Россия и Мексика заинтересованы в соглашении об отмене визового режима. Как напомнил ТАСС, с 2017 года въезд россиян на территорию мексиканского государства был значительно упрощен. В первую очередь это коснулось российских туристов, которым для длительного пребывания в Мексике достаточно получить электронное разрешение.

Кроме того, Сергей Лавров обозначил, что РФ намеревается поддерживать сотрудничество не только в сфере туризма, но и в реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов российских компаний в Мексике, а также мексиканские капиталовложения в экономику России.

"Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга. Развиваются крупные, хотя пока и точечные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Это амбициозные, интересные инициативы. Будем их всемерно поддерживать", — сообщил Лавров.

Глава российского МИД назвал потенциал двух государств для торговли и инвестиций внушительным. По мнению Лаврова, сотрудничество в энергетике, автомобилестроении, авиационной, судостроительной, химической, фармацевтической промышленности и других имеют значительные перспективы.