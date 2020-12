Одно на двоих. Times присвоил звание «Человека года» Байдену и Харрис

По словам редакции журнала, политический тандем представляет собой «нечто эпохальное».

Кандидат в президенты США Джо Байден, предварительно объявленный победителем в президентской гонке, был назван «Человеком года» по версии американского журнала Time. Такого же звания удостоилась его соратница Камала Харрис, претендующая на пост вице-президента. Об этом стало известно во время специального эфира телекомпании NBC.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

По словам главного редактора издания Эдварда Фельзенталя, вице-президенту это звание было присвоено впервые. Впрочем, продолжили в редакции, «Байден и Харрис представляют собой нечто эпохальное».

«Выбор "Персоны года" редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. <…> Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис — это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента», — написал он в статье.

Байден и Харрис, в свою очередь, поблагодарили издание за оказанную честь.

The Biden-Harris ticket represents something historic. Person of the Year is not just about the year that was, but about where we’re headed #TIMEPOY https://t.co/H4uzUe8Pli pic.twitter.com/YMylCvbkZT — TIME (@TIME) December 11, 2020

Из-за коронавируса награду присуждали дистанционно. Объявление победителей и их реакция были заранее записаны на видео. Представил победителей рок-музыкант Брюс Спрингстин в видеоролике, опубликованном в Twitter издания.

В шорт-список Time также попали действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист страны Энтони Фаучи совместно с медиками, а также движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»), которое возникло после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда. Камала Харрис в этот список включена не была.

«Политика Сегодня» вспоминает, чью деятельность американское издание отмечало за последние пять лет.

Самый молодой победитель

В 2019 году такого звания удостоилась 17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг за то, что дала «толчок всемирному движению». Она стала самой молодой персоной года за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания. Тогда она обошла Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и основателя Facebook Марка Цукерберга.

Будучи школьницей, Тунберг начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат», призывая к срочной борьбе с экологическими проблемами. Тогда ее действия поддержали во всем мире, а массовые мероприятия получили название Fridays For Future.

Greta Thunberg Kicks Off Third Year of Fridays for Future Protests - Swedish founder of Fridays for Future movement Greta Thunberg wears a face mask as she walks to the Chancellery to meet with German... - https://t.co/f6Ub7SGYz0 - - #Society pic.twitter.com/ShNO6Vwt1h — Happy Eco News (@HappyEcoNews) September 4, 2020

Наибольшую популярность активистке принесло выступление на климатическом саммите ООН, а ее фраза «Как вы смеете» (англ. How dare you) получила широкое освещение в прессе.

«Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени», — сказал Фельзенталь.

«Стражи»

В 2018 году Time назвал людьми года журналистов, гонимых за взгляды и поиск истины. Возглавил список погибший журналист из Саудовской Араваии Джамаль Хашогги, который на всем протяжении карьеры отличался самоотверженной репортерской работой.

Помимо него награды была удостоена главный редактор издания Rappler Мария Ресса, освещающая жестокое противоборство президента Филиппин Родриго Дутерте с неугодными его режиму гражданами.

@TIME назвала людьми года бесстрашных журналистов. В их число вошли саудовский журналист Джамаль Хашогги, журналисты @capgaznews, два корреспондента @Reuters, осужденные в Мьянме, а также филиппинская журналистка @mariaressa. pic.twitter.com/uvkPmDuu84 — ijnet_russian (@IJNet_Russian) December 12, 2018

Также издание отметило ведущую радио «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, которая подверглась нападению в редакции, и публициста Аркадия Бабченко, покинувшего Россию в связи с угрозами.

«Нарушители молчания»

В 2017 году американское издание отметило всех тех, кто выступил против сексуальных домогательств и преследований. Среди них — движение #MeToo, образовавшееся в результате скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна.

На обложку издания тогда попали автор-исполнитель Тейлор Свифт, сборщица клубники Исабель Паскуаль (псевдоним), лоббист Адама Айву, инженер-программист Сьюзан Фаулер, актриса Эшли Джадд, а также шестая женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Дональд Трамп

Избранный президент США 2016 года Дональд Трамп был также отмечен изданием. Тогда он вырвал победу у демократа Хиллари Клинтон. Такой награды традиционно удостаивается каждый новый американский лидер, начиная с 32-го президента страны Франклина Рузвельта за исключением Джеральда Форда.

Фрау Меркель

В 2015 году такой награды была удостоена федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Тогда журнал отметил ее лидерские позиции в разрешении долгового кризиса в Греции, а также миграционной ситуации в Европе.

По словам редакторов, в течение всего года Меркель находилась в центре ключевых событий как политических, так и экономических, хотя и подвергалась сильной критике.

В тот же год номинантами стали президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани, кандидат в президенты Трамп, а также активисты организации Black Lives Matter.