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11:10   11 Декабря 2020
Общество

Общее количество случаев коронавируса в РФ увеличилось на 28 585 за сутки

Общее количество случаев коронавируса в РФ увеличилось на 28 585 за сутки

Число случаев коронавируса за прошедшие сутки выросло на 28 585. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 2 597 711. Отмечается, что новые случаи коронавируса зафиксированы в 84 регионах страны. Медики сообщили, что в 16,1% случаев не было зафиксировано клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки отмечено 613 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, полностью выздоровел 26 171 человек.

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#россия #статистика #коронавирус

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