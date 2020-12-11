Общее количество случаев коронавируса в РФ увеличилось на 28 585 за сутки

Число случаев коронавируса за прошедшие сутки выросло на 28 585. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Число случаев коронавируса за прошедшие сутки выросло на 28 585. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 2 597 711. Отмечается, что новые случаи коронавируса зафиксированы в 84 регионах страны. Медики сообщили, что в 16,1% случаев не было зафиксировано клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки отмечено 613 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, полностью выздоровел 26 171 человек.