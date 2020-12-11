Свыше 100 сторонников Трампа поддержали иск Пакстона по выборам США

Судебный иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона о массовых нарушениях на выборах в США поддержали более 100 членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии.

Судебный иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона о массовых нарушениях на выборах в США поддержали более 100 членов Палаты представителей Конгресса от Республиканской партии.

Прокурор просит Верховный суд признать недействительными итоги выборов в четырех штатах, где кандидат на пост президента от демократов Джозеф Байден одержал победу, сообщает The Hill.

Политики обеспокоены неконституционными нарушениями, которые были допущены в ходе президентских выборов. Они поставили под сомнение честность избирательной системы и ее итоги. Аналогичное обращение подали представители еще 18 штатов.