Центробанк отозвал лицензии у "Онего" и "ФинТеха"

Оставшиеся без лицензии банки регулярно нарушали российское законодательство и вводившиеся Центробанком ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Оставшиеся без лицензии банки регулярно нарушали российское законодательство и вводившиеся Центробанком ограничения на осуществление отдельных видов операций.

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "ФинТех", который, по данным регулятора, ориентировался на непрозрачные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, пишет "РИА Новости".

Сообщается, что банк "Онего", против которого регулярно вводились ограничения из-за нарушения законов, также остался без лицензии. По данным ЦБ, руководство финансовой организации подозревается в отмывании доходов, полученных преступным путем, а также финансировании терроризма. На 1 декабря "Онего" по величине активов занимал 308-е место в рейтинге, а "Финтех" занимал 241-ю строчку.