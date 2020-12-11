Китайский дипломат считает Россию гарантом глобальной стабильности

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал российское государство справедливым и равноправным.

Министр иностранных дел Китая Ван И назвал российское государство справедливым и равноправным.

Как сообщает МИД КНР, Пекин и Москва продолжают сохранять глобальную стабильность на мировой арене и растут в своей значимости. Взаимоотношения двух стран прокомментировал министр иностранных дел Китая Ван И. Китайский дипломат напомнил, что за 2020 год лидеры России и КНР общались четыре раза, что помогло укрепить партнерские отношения. По словам Ван И, Российская Федерация и Китайская Народная Республика отстаивают результаты, которые были достигнуты после Второй мировой войны.

"Наши страны выступают за справедливость и равноправие, мы против вмешательств во внутренние дела", — сказал министр иностранных дел Китая.

Китайский политик считает, что хорошие взаимоотношения двух государств не может ничто испортить, их сплоченность прочна как скала, а дружба нерушима.