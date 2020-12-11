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10:34   11 Декабря 2020
Политика

Токийская выставка о Южных Курилах вызвала возмущение в РФ

Токийская выставка о Южных Курилах вызвала возмущение в РФ

Организаторы японской выставки о Курилах полностью пренебрегли российским суверенитетом над островами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Речь идет о выставке, которая проходила в Токио с 1 по 3 декабря. По словам Захаровой, мероприятие имело мало общего с историческими реалиями.

"Главное, о чем забыли, организаторы забыли — это суверенитет нашей страны над Южными Курилами. Он закреплен Уставом ООН", — отметила официальный представитель ведомства.

Южные Курилы стали частью СССР в 1945 году, однако Токио пытается оспорить принадлежность группы островов. Министерство иностранных дел РФ не раз подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление.

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#захарова #мид #курилы

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