Токийская выставка о Южных Курилах вызвала возмущение в РФ

Организаторы японской выставки о Курилах полностью пренебрегли российским суверенитетом над островами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Организаторы японской выставки о Курилах полностью пренебрегли российским суверенитетом над островами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Речь идет о выставке, которая проходила в Токио с 1 по 3 декабря. По словам Захаровой, мероприятие имело мало общего с историческими реалиями.

"Главное, о чем забыли, организаторы забыли — это суверенитет нашей страны над Южными Курилами. Он закреплен Уставом ООН", — отметила официальный представитель ведомства.

Южные Курилы стали частью СССР в 1945 году, однако Токио пытается оспорить принадлежность группы островов. Министерство иностранных дел РФ не раз подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление.