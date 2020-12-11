Россияне задумываются о переезде в крупные города из-за работы

Все больше жителей малых городов задумываются о переезде в крупные города ради учебы и работы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный экспертами Высшей школы экономики.

Все больше жителей малых городов задумываются о переезде в крупные города ради учебы и работы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный экспертами Высшей школы экономики.

По данным 2016 года, только 28% опрошенных россиян задумывались о смене места жительства. Результаты нового опроса показали, что этот показатель вырос до 42%. Опрошенные выбирали варианты ответов, что задумывались о переезде, уже запланировали его или в данный момент находятся в процессе переезда. Поиск новой работы как причину смены проживания выбрали 28% респондентов.