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10:33   11 Декабря 2020
Общество

Россияне задумываются о переезде в крупные города из-за работы

Россияне задумываются о переезде в крупные города из-за работы

Все больше жителей малых городов задумываются о переезде в крупные города ради учебы и работы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный экспертами Высшей школы экономики.

По данным 2016 года, только 28% опрошенных россиян задумывались о смене места жительства. Результаты нового опроса показали, что этот показатель вырос до 42%. Опрошенные выбирали варианты ответов, что задумывались о переезде, уже запланировали его или в данный момент находятся в процессе переезда. Поиск новой работы как причину смены проживания выбрали 28% респондентов.

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#россия #регионы #переезд

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